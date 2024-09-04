S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5450-5600п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5450-5600 пунктов, возможна повышенная волатильность, баланс рисков негативный, сообщается в материале заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Перед открытием основной сессии в США на внешних и сырьевых площадках преобладают негативные настроения. Фьючерсы на ключевые фондовые индексы остаются в "красной зоне", и на старте торгов, вероятнее всего, мы сразу увидим снижение в пределах 1%. Прогнозируем повышенную волатильность, баланс рисков оцениваем как негативный. Под самым сильным давлением могут вновь оказаться сырьевой сектор и акции высокотехнологичных компаний. Ориентируемся на диапазон 5450-5600 пунктов по индексу S&P 500, - пишет эксперт. - Первая торговая сессия осени заняла третье место в рейтинге самых крупных распродаж текущего года. Падение S&P 500 остановилось на отметке 5500 пунктов, которая совпала со скользящими средними за 20 и 50 дней. Следующая поддержка расположена около 5460 пунктов. При проведении сделок советуем проявлять осторожность. Краткосрочный баланс рисков стал нейтральным, но он сместится в сторону "медведей" при закреплении бенчмарка ниже 5460 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.