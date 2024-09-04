.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль упал до минимумов с апреля в паре с юанем из-за дефицита валютной ликвидности и снижения продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Рост обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году составит 6-7%
Обрабатывающие отрасли промышленности РФ прошли фазу активного восстановительного роста, но замедление положительной динамики в 2024 году, как ожидается, будет незначительным - до 6-7% после 8,6-процентного роста годом ранее. "Мы понимаем, что...
 
Морская доставка из Китая во Владивосток подорожала в 2 раза
Стоимость морской доставки из Китая в порт Владивосток в августе подскочила более чем в два раза по сравнению с маем, до $2,5-3 тыс. за контейнер типа 20 DC и $4-4,5 за контейнер 40 DC/HC. Об этом рассказал "Известиям" президент ассоциации...
 
Бизнес предлагает новый механизм поддержки МСП
Бизнес подготовил предложение по созданию нового механизма поддержки малого бизнеса - программы государственного льготного фондирования лизинговых программ. Об этом рассказал "Ведомостям" президент "Опоры России" Александр Калинин в кулуарах...
 
04 сентября 2024 года 15:35

Рубль упал до минимумов с апреля в паре с юанем из-за дефицита валютной ликвидности и снижения продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила

Москва. 4 сентября. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже днем в среду, обновил в ходе торгов максимальные отметки с апреля. Рубль активно дешевеет в условиях дефицита валютной ликвидности и объявленного снижения продажи валюты ЦБ в сентябре до 0,2 млрд руб. с 7,28 млрд руб. в августе.

Курс юаня в 15:00 мск составил 12,765 руб., что на 64,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань рос до 12,9 впервые с апреля.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 97 копеек, до 88,92 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился также на 97 копеек, до 97,75 руб./EUR1.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик ПСБ Денис Попов, во вторник дефицит юаней на рынке сохранялся, поэтому вчера ЦБ через свопы вновь предоставил банкам 30 млрд юаней - после 35 млрд юаней в пятницу и понедельник.

"Дефицит юаней достаточно устойчив. Ситуация усугубляется аккумуляцией юаневой ликвидности крупными участниками рынка. Так, вчера Роснефть завершила размещение 10-летних облигаций на 15 млрд юаней. Возможно, что некоторые крупные банки также проявляют повышенный спрос на юаневую ликвидность. С пятницы (6 сентября) ситуацию может усугубить еще один фактор: ежедневный объем продаж юаней Банком России будет снижен с 7,3 до 0,2 млрд рублей на фоне повышения покупок иностранной валюты Минфином, в рамках бюджетного правила (8,2 млрд руб. в день с 6 сентября по 4 октября). Спрос на валюту в ближайшее время останется высоким и со стороны импортеров. Таким образом, предпосылки для дальнейшего ослабления курса рубля сохраняются. Сегодня курс уже протестировал нашу цель на сентябрь (12,5 руб. за юань). Не исключаю в краткосрочной перспективе как минимум локального смещения котировок в диапазон 12,5-13 руб. за юань", - отмечает Попов.

Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 172,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 7 раз больше, чем дневной объем в период с 7 августа по 5 сентября (1,12 млрд руб., в сумме 24,65 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 162 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 6 сентября по 4 октября 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,2 млрд руб. (с 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ продавал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день).

С 19 января 2023 года Банк России проводит операции "валютный своп" по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами "сегодня/завтра". Процентная ставка по юаням установлена на уровне ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 2,5 процентного пункта, процентная ставка по рублям установлена на уровне ключевая ставка минус один процентный пункт. Сделки заключаются на организованных торгах Московской биржи в безадресном режиме. Заключение сделок осуществляется ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 мск, исходя из равномерного распределения максимального дневного лимита между установленными временными интервалами.

Валютные свопы Банка России по продаже иностранной валюты за рубли с последующей ее покупкой направлены на помощь валютной ликвидностью кредитным организациям, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам, а также на поддержку отдельных сегментов валютного рынка, в том числе на ограничение волатильности курсов и процентных ставок по данной иностранной валюте в случае возникновения временных дисбалансов.

С 7 августа ЦБ увеличил лимит продажи юаней в рамках проведения операций "валютный своп" с 25 до 30 млрд юаней в день. Сильное увеличение продажи валюты на Московской бирже в рамках операций "валютный своп" пришлось на период с 28 августа по 3 сентября (данных на 4 сентября пока не было). В эти дни Банк России продавал от 25 до 35 млрд юаней в день, в то время как в предыдущие дни объем операций не превышал 15 млрд юаней в день.

Цены на нефть начали расти днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с конца прошлого года по итогам предыдущей сессии.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,39%, до $74,04 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,7%, до $70,81 за баррель.

Во вторник котировки Brent упали на 4,9%, WTI - на 4,4%, обновив минимальные значения с середины декабря прошлого года на ожиданиях восстановления добычи в Ливии и увеличения поставок со стороны ОПЕК+ на фоне слабого мирового спроса на топливо.

Трейдеры полагают, что Ливия может в ближайшее время возобновить добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 сентября 2024 года 19:34
Рынок акций РФ в среду превысил 2600п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировали Globaltrans и "Сегежа"
Москва. 4 сентября. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх, подогретый новостями с проходящего во Владивостоке IX Восточного экономического форума, при этом сдерживающими факторами выступили просевшие сырьевые рынки (подешевели металлы и нефть) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 2600 пунктов во главе с расписками Globaltrans (+15,3%) и бумагами ПАО "Сегежа Групп" (+12,3%).    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 19:29
Рубль в среду упал почти на 5% из-за дефицита валютной ликвидности и снижения продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила
Москва. 4 сентября. Китайский юань уверенно вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, обновил в ходе сессии максимальные отметки со второй половины апреля. Рубль продемонстрировал самое сильное однодневное падение с 20 июня в условиях дефицита валютной ликвидности и объявленного снижения продажи валюты ЦБ в сентябре до 0,2 млрд руб. с 7,28 млрд руб. в августе.    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 4 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 19:02
"Финам" сохраняет рейтинг акций Medtronic на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Medtronic PLC на уровне "покупать" с прогнозной ценой $101,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 14,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции Medtronic за период с нашего последнего обновления...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 18:34
Возможно снижение котировок нефти Brent в сентябре до $70-72/барр. - Freedom Finance Global
Возможно снижение котировок нефти Brent в сентябре до $70-72 за баррель, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Баррель нефти сорта Brent подешевел в среду на 0,9% до $73,08, но дальше вниз его цена не пошла, - констатирует эксперт. - Поводом для обвала цены на...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 17:55
Индекс RGBI, скорее всего, продолжит консолидацию на текущих уровнях - Freedom Finance Global
Индекс гособлигаций (RGBI), скорее всего, продолжит консолидироваться у достигнутых отметок до заседания ЦБ РФ 13 сентября 2024 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Минфин планировал 4 сентября провести два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 17:27
Средняя цена барреля нефти в 4К24 может опуститься до $80 - ПСБ
Средняя стоимость барреля нефти марки Brent в четвертом квартале текущего года может опуститься до $80 против ожидавшихся ранее $86, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цена нефти марки Brent в среду опускалась ниже $73 за баррель (минимума с декабря 2023...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 16:58
"Финам" повысил прогнозную цену акций Gilead Sciences до $94,6
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Gilead Sciences Inc. до $94,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18,7% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рейтинг "покупать" для указанных бумаг был сохранен...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 16:21
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5450-5600п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5450-5600 пунктов, возможна повышенная волатильность, баланс рисков негативный, сообщается в материале заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Перед открытием основной сессии в...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 15:43
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12,3-12,8 руб. за юань в ближайшие дни - Freedom Finance Global
Курс валютной пары доллар/рубль может колебаться в рамках 88-92 руб./$1, пары евро/рубль - в коридоре 98-102 руб./EUR1, пары юань/рубль - в диапазоне 12,3-12,8 руб. за юань в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков. Рубль подешевел на фоне негативных...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 15:06
Курс рубля, скорее всего, не выйдет из диапазона 12,5-13 руб./юань в краткосрочной перспективе - ПСБ
Курс рубля, скорее всего, не выйдет из диапазона 12,5-13 руб./юань в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Минфин перевыполнил план по сборам нефтегазовых доходов в бюджет, что позволит нарастить покупки юаней и золота в ФНБ в сентябре более чем в 7 раз,...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 14:45
Дивидендный фактор может поддержать акции Яндекса в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"
Дивидендный фактор может поддержать акции "Яндекса" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции "Яндекса" в целом присоединились к общерыночному падению, которое началось в мае, но теперь пытаются найти поддержку у отметки...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Росбанка с целью 129 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Росбанка с целевой ценой 129 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 108 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что Т-Банк...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 13:26
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Московской биржи
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Московской биржи" и целевую цену на уровне 250 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Мосбиржа" опубликовала данные по объемам торгов за август 2024 года. Совокупный оборот на всех площадках Мосбиржи в августе упал на 2% г/г (-2% м/м), но...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 12:52
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD 112 и $116, что отражает потенциал роста на 37% и 40% от текущего уровня соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.