Курс рубля, скорее всего, не выйдет из диапазона 12,5-13 руб./юань в краткосрочной перспективе - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, не выйдет из диапазона 12,5-13 руб./юань в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Минфин перевыполнил план по сборам нефтегазовых доходов в бюджет, что позволит нарастить покупки юаней и золота в ФНБ в сентябре более чем в 7 раз, до 8,2 млрд руб., - отмечает эксперт. - Из-за этого чистые продажи юаней Банком России на валютном рынке снизятся с 7,3 млрд руб. в августе до всего лишь 0,2 млрд руб. в день. В условиях сильного дефицита юаней на рынке это негативно скажется на курсе рубля. Ситуацию усугубляет привлечение юаней участниками рынка. Так, накануне Роснефть завершила размещение 10-летних облигаций на 15 млрд. юаней. Не исключаем, что в краткосрочной перспективе курс будет держаться в диапазоне 12,5-13 рублей за юань, по сути вернувшись к более справедливым, на наш взгляд, майским уровням".

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