Текущий момент подходит для покупок акций и длинных облигаций - "Солид Брокер"

Текущий момент является хорошим временем для входа в рисковые активы, а именно в акции и длинные облигации, на фоне, вероятно, близкого пика цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"На наш взгляд, ЦБ РФ решится 13 сентября 2024 года на подъем ключевой ставки до 20% годовых, однако приступит к снижению в следующем году раньше, чем ожидает рынок. Принцип - "раньше начнем, раньше закончим". Вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) власти могут ограничить целевые льготные кредитные программы, на которые не влияет текущая ставка, что должно снизить совокупный спрос в экономике более равномерно. Поэтому, на наш взгляд, цикл ужесточения ДКП находится вблизи пика и это хорошее время для входа в рисковые активы, а именно в акции и длинные облигации", - пишут эксперты в материале.

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