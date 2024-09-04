"БКС МИ" сохраняет прогноз цены нефти Brent на уровне $80/барр. до конца 2025г

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогноз цены нефти на уровне $80 за баррель Brent до конца 2025 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Цена на нефть пробила уровень поддержки в $75/барр. Причины - наметившаяся перспектива возврата ливийского экспорта и слабые промышленные данные из Китая и США. Средняя цена на нефть в мире за последние 50 лет составляет около $80/барр. - вблизи средней цены, по которой нефть торговалась на рынке примерно последние 18 месяцев. Однако наш анализ показал, что цена редко держалась на этом уровне долго: обычно нефть длительно торговалась либо на $20 выше, либо ниже", - пишут аналитики Рональд Смит и Булат Мударисов.

По их мнению, на протяжении большей части 2024 года на рынке нефти конкурировали два фактора: потенциальное повышение спроса, которому мешала слабая экономическая активность в США и Китае, и ограничения ОПЕК+, сдерживающие рост добычи вне ОПЕК+, в основном в США.

"В последние дни цены на нефть поддерживались внутриполитическими разногласиями в Ливии, которые привели к сокращению экспорта нефти на 700 тыс. баррелей в сутки, - подчеркивают эксперты "БКС МИ". - Это с избытком компенсировало усиливающиеся опасения после слабых показателей промышленного производства за август из Китая и США. Теперь, когда ливийский спор, как сообщается, приближается к разрешению, цены на нефть потеряли поддержку. Мы сохраняем наш прогноз цены Brent на уровне $80/барр. до конца 2025 года, но отмечаем, что в настоящее время опасения по поводу снижения цен перевешивают факторы роста".

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