Среднесрочные перспективы цены бумаг Fix Price выглядят неоднозначно - "Алор Брокер"

Среднесрочные перспективы котировок бумаг Fix Price, как и других ритейлеров, выглядят неоднозначно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Лидером торгов вторника стали депозитарные расписки Fix Price, взлетевшие в цене более чем на 16%. Никаких новостей по бумаге не было, просто произошел мощный отскок от в очередной раз достигнутых исторических минимумов. Однако среднесрочные перспективы бумаги, как, впрочем, и других ритейлеров, выглядят неоднозначно. Рынок сейчас перенасыщен, покупательная активность населения не будет сильно расти в условиях высоких депозитов, маржинальность бизнеса продолжит оставаться низкой", - пишет эксперт в обзоре.

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