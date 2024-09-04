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04 сентября 2024 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться под давлением негативных факторов

Москва. 4 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно снизиться под давлением негативных как внешних, так и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги во вторник резким снижением на фоне слабых статданных, спровоцировавших новую волну опасений в отношении перспектив экономики США. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Тем не менее, показатель по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе. Августовское значение индекса ISM Manufacturing оказалось слабее консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который составлял 47,5 пункта. В четверг ISM также обнародует августовские данные о динамике индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services).

Ключевым событием для финансовых рынков на этой неделе станет отчет Минтруда США о безработице в стране за август. Публикация июльского отчета, показавшего резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в стране, спровоцировала обвал мировых рынков. Данные по рынку труда, вероятно, определят решение Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. В настоящее время трейдеры оценивают в 37% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре с текущего уровня в 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такие шансы оценивались в 74%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в среду вслед за обвалом на Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в августе неожиданно снизился до 51,6 пункта по сравнению с 52,1 пункта в июле. Аналитики ожидали роста индикатора до 52,2 пункта. Показатель уже 20 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

Значение японского Nikkei 225 упало на 4,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 2,9%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,9%. Экономика Австралии во II квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по данным Австралийского бюро статистики. ВВП страны растет 11-й квартал подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%. Оценка экономического роста в I квартале была улучшена до 0,2% с ранее объявленных 0,1%. Таким образом, его темпы остаются на одном уровне три квартала подряд и самыми низкими с III квартала 2022 года.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии. К настоящему времени нефтяной рынок полностью растерял подъем, зафиксированный с начала этого года, что связано, в частности, с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США. С начала этого года Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 1,06%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,38 за баррель, что 0,5% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 4,9%, до $73,75 за баррель, что является минимумом с 12 декабря 2023 года. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,55%, до $69,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 4,4%, до $70,34 за баррель, минимума с 13 декабря.

Трейдеры надеются, что Ливия в скором времени возобновит добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов. По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 сентября выросла в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,353 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,573 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,04% и составил 103,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 912,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,4%), "АФК Система-1P-19" (+0,38%) и "ДОМ.РФ-001P-12R" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,59%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,57%) и "Ростелеком (MOEX: RTKM) 001P-03R" (-0,52%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 августа. По займу предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс премия в размере 1,7% годовых. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Интерлизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения ключевой ставки на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия в размере 2,6% годовых. Ставка 1-го купона - 20,6% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" планирует увеличить объем выпуска облигаций 7-й серии до 505 млн рублей. Компания 4 июня начала размещение 3-летних бондов. Из номинального объема выпуска в 500 млн рублей на текущий момент размещены бумаги на 499,51 млн рублей. Размещение продлится до 1 декабря. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 19% годовых.

ООО "Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов" установило ставку квартальных купонов 5-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А в размере 19% годовых. Размещение двух выпусков облигаций эмитента (класса "А" объемом 207,128 млн рублей и класса "Б" на 92,623 млн рублей) начнется 12 сентября. Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, бумаги класса "Б" - по закрытой подписке в пользу ООО "Мосрегионлифт".

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (НКНХ, входит в "СИБУР") 13 сентября c 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 7-летних облигаций серии 001P-03 объемом 7,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - значение ключевой ставки Банка России, действующее на 16 сентября 2024 года, + премия не выше 1,4%. Купоны ежемесячные. Порядок определения ставок 2-42-го купонов: значение ключевой ставки Банка России, действующее на 4-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + премия не выше 1,4%. Предусмотрена оферта через 3,5 года. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "Феррони" установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей размещен в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.

МФК "Саммит" установила ставку 8-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

ООО "Ника" допустило технический дефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств - 12,7 млн рублей. Причина - отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Ранее "Ника" также допустила дефолты по выплате купона и погашению части номинальной стоимости выпуска облигаций серии 001P-01 и при выплате купона облигаций серии 001Р-03. "Ника" разместила выпуск 5-летних бондов серии 001P-02 объемом 300 млн рублей в октябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Начиная с декабря 2025 года по выпуску предусмотрена амортизация. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 716 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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