Цены бумаг девелоперов на рынке акций РФ пока останутся под давлением - ПСБ

Котировки бумаг компаний строительного сектора на российском фондовом рынке (ГК "Самолет", "ГК ПИК", "ЛСР" и Etalon) продолжат оставаться под давлением в период высоких ставок на фоне чувствительности отрасли к ним, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Результаты ГК "Самолет" за 1П24 умеренно позитивные. Компания продолжает расти, но ее рост сдерживает долговая нагрузка. Застройщик занимает хорошие конкурентные позиции на рынке масс-сегмента и имеет широкую географию присутствия, что будет привлекать покупателей, имеющих доступ к льготной ипотеке. Продолжаем позитивно оценивать эмитента. Считаем бумаги интересными на долгосрок", - пишет эксперт в обзоре.

"Результаты "ГК ПИК" за 1П24 оцениваем нейтрально. В отличие от других девелоперов выручка компании не выросла, а прирост прибыли обеспечен снижением себестоимости и неоперационной частью бизнеса. Из позитивных моментов отмечаем высокую маржу по EBITDA и снижение долговой нагрузки. Сейчас не считаем акции интересными к покупке", - указывает Кузнецова.

"Финансовые результаты "ЛСР" за 1П24 неплохие. Высокий спрос и фокус на маржинальные рынки обеспечили кратный рост чистой прибыли. Однако девелопер зависим от "ипотечного плеча", поэтому во втором полугодии перспективы активного роста его финансовых метрик более сомнительны, так как застройщик, на наш взгляд, не имеет выраженных конкурентных преимуществ а география присутствия скромна, - отмечает эксперт ПСБ. - Также растет долговая нагрузка в условиях увеличения чистого долга - на 28% к концу 2023 года. Но мы по-прежнему смотрим на бумаги "ЛСР" с точки зрения интересной дивидендной истории (дивдоходность за год ожидаем на уровне 13-15%)".

"Результаты Etalon умеренно негативные. Компания показала впечатляющий рост выручки, но рост процентных расходов и масштабные инвестиции привели к чистому убытку в 1,5 млрд руб. Обнадеживает, что эмитент реализует в основном проекты комфорт-, премиум- и бизнес-классов, где цены значительно выше. За счет этого он имеет невысокую зависимость от ипотеки, что дает преимущество в период высоких ставок. Бумаги могут быть интересны после редомициляции".

"В целом котировки бумаг компаний строительного сектора продолжат оставаться под давлением в период высоких ставок, поскольку отрасль очень чувствительна к ним", - заключает аналитик банка в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.