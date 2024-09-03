"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Мосбиржи"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи", открытую 17 июля 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвестокомпании.

"Мы подтверждаем идею "Лонг Московская биржа" с ожидаемым ростом на 10% к середине октября с текущих уровней. ЦБ повысил ставку до 18% в июле, что позитивно для процентных доходов биржи, а ее бизнес-модель более устойчива к волатильности. Тем не менее акции снижались вместе с рынком и с подтверждения идеи потеряли 8% (на уровне рынка). Ждем, что решение по ставке 13 сентября поддержит стоимость акций", - пишут аналитики Елена Царева и Андрей Шаров.

Они называют три ключевых фактора в пользу покупки акций:

- Объемы торгов устойчивы даже во время коррекции в ценных бумагах - в июле выросли на 31,5% г/г до 128 трлн руб.

- Повышение ключевой ставки ЦБ позитивно для чистого процентного дохода.

- Бумага недооценена после просадки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.