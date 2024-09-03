S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 5620-5670 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 5620-5670 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаель Мкртчян.

"Фьючерсы на большинство фондовых индексов США торгуются в красной зоне. Внешний фон перед началом основной сессии смешанный. Мы оцениваем баланс рисков на сегодня как нейтральный и ожидаем среднюю внутридневную волатильность. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5620-5670 пунктов. Последние несколько торговых сессий S&P 500 колеблется между историческим максимумом на уровне 5670 пунктов и отметкой 5560. Ралли выглядит широким в разрезе акций, но для достижения новых вершин и тестирования области 5700 пунктов S&P 500 требуется поддержка технологического сектора, который с начала второго квартала остается в аутсайдерах", - пишет эксперт.

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