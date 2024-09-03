Прогнозная цена бумаг Норникеля составляет 141 руб. - "Т-Инвестиции"

Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" составляет 141 рубль за штуку на горизонте года, рекомендация - держать", сообщается в материале аналитиков "Т-Инвестиций".

Металлург опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие 2024 года. Выручка в рублевом выражении сократилась на 8% г/г на фоне снижения цен на никель и металлы платиновой группы и накопления компанией запасов никеля и меди из-за ограничений судоходства в Красном море и прочих логистических сложностей, констатируют эксперты брокера. Однако ослабление рубля оказало позитивное влияние на показатель. EBITDA упала вслед за выручкой, но на более существенные 18% г/г из-за курсовых экспортных пошлин. На этом фоне маржинальность по EBITDA снизилась до 42% (с 47% годом ранее).

"Скорректированный свободный денежный поток (FCF) оказался в отрицательной зоне на 13 млрд руб., в том числе из-за роста процентных платежей по долгу. В связи с этим мы не ожидаем промежуточных дивидендов за 1П24. Считаем, что компания сможет выйти на положительный скорр. FCF по итогам 2024 года, однако его величина будет небольшой - 29,3 млрд руб. (по нашей оценке) из-за высоких капзатрат и процентных расходов. Поэтому при выплате 100% скорр. FCF дивиденд за текущий год составит всего 1,9 руб./акцию, принеся инвесторам доходность около 1,8%", - указывают аналитики "Т-Инвестиций".

Долговая нагрузка эмитента остается на умеренном уровне, хотя и немного подросла: чистый долг/EBITDA при расчете в рублях увеличился с 1,2х на конец 2023 года до 1,6x на конец первого полугодия текущего, отмечают эксперты.

"Мы обновили нашу модель оценки "Норникеля" с учетом сохранения цен на никель и палладий на пониженных уровнях и жесткой денежно-кредитной политики Банка России. В результате устанавливаем таргет для бумаг эмитента на уровне 141 рубля за штуку на горизонте года, при этом сохраняем рекомендацию "держать", - заключают аналитики брокера в обзоре.

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