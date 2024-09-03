Утренний рост рынка акций сменился новыми распродажами, индекс МосБиржи ушел ниже 2525п

Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ после коррекционного роста на старте торгов во вторник за счет закрытия "коротких" позиций игроками возобновил снижение под давлением распродаж инвесторов на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ; индекс МосБиржи откатился ниже 2525 пунктов после утреннего тестирования 2570 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2524,49 пункта (-0,8%) - минимум с начала мая 2023 года; индекс РТС - 883,62 пункта (-0,8%). Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 сентября, составляет 90,0013 руб. (-1 руб. 18,55 копейки).

Подешевели акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-4,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3% и -2,2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", давление внешних факторов на рынок акций РФ сохраняется. В ближайшее время индексу МосБиржи будет тяжело перейти к восходящему тренду, следующей поддержкой при падении выступает рубеж 2500 пунктов. Этот уровень, в отличие от 2600 пунктов, имеет несколько подтверждений за последние два года. Однако рассчитывать на остановку падения в этом районе пока не приходится, учитывая серьезную динамику августа. В этот раз рынок может столкнуться с боковиком, считают эксперты "БКС МИ".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне падение рынка ускорилось, причинами бегства инвесторов остаются сверхжесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ (делающая очень интересными вложения в безрисковые активы), а также повышение налогов на бизнес, у которого и так много трудностей из-за западных санкций. На рынке в понедельник произошло массовое срабатывание "стопов" и "маржин-коллов". В результате, индекс МосБиржи завершил день посередине диапазона 2500-2600 пунктов.

"Пока все говорит о том, что начинать покупать, еще может быть рано. Не исключено, что индекс МосБиржи сходит в район сильной поддержки 2370 пунктов, а то и ниже. О каких-то перспективах рынка можно будет рассуждать лишь после объявления Банком России решения по ключевой ставке и понимания, будет ли это повышение последним. До тех пор все отскоки с большой вероятностью будут ложными", - считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов.

"Пока сложно обозначить уровни, когда обвал рынка остановится. Вполне вероятно, что индекс мог бы удержаться на отметке 2600 пунктов, однако избыточный позитив, который наблюдался 26 и 29 августа, привел к еще большему падению, так как ставка на восстановление рынка не оправдалась. Мы считаем, что открывать сейчас короткие позиции и переносить их на следующий день рискованно, так как даже небольшой позитив способен привести к резкому росту рынка", - полагает аналитик.

Аналитики компании "Цифра брокер" также полагают, что падение на рынке акций может быть связано с общим ухудшением настроений инвесторов в преддверии сентябрьского заседания Банка России, где регулятор может вновь повысить ключевую ставку. Согласно опросу аналитиков от Reuters, ожидается, что на заседании 13 сентября Банк России будет вынужден повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых, в целях борьбы с нарастающей инфляцией и охлаждением перегретой экономики.

Нефть марки Brent торгуется на уровне около $77 за баррель. Трейдеры внимательно следят за данными из Китая, которые указывают на продолжающийся спад в экономике крупнейшего в мире импортера нефти. Кроме того, участники рынка обеспокоены ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство восточных регионов страны объявило о приостановке добычи и экспорта нефти, что может оказать влияние на дальнейшую траекторию нефтяных котировок, полагают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня труда.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), однако подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,02-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1% к уровню пятницы).

Потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило статуправление страны. Инфляция резко замедлилась по сравнению с 2,6% в июле и стала минимальной за 3,5 года (с марта 2021 года). Августовский показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Инфляция находится ниже уровня 3% по итогам пятого месяца подряд. Это усиливает ожидания, что Банк Кореи может начать снижение процентных ставок в ближайшее время на фоне ослабления ценового давления и признаков замедления экономического роста.

Министерство финансов страны прогнозирует рост потребительских цен в 2024 году на 2,6%. Ожидается, что ниже 2% инфляция опустится в конце текущего года. Относительно предыдущего месяца потребительские цены в Южной Корее в августе увеличились на 0,4%. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,3%, как и в июле.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,07 за баррель (-0,6% и +0,8% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $73,78 за баррель (+0,3% к уровню пятницы).

Трейдеры ждут выхода в пятницу доклада о состоянии рынка труда в Штатах за август. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение безработицы до 4,2% с 4,3%, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 165 тыс. со 114 тыс.

Слабый июльский доклад, с одной стороны, повысил опасения замедления роста американской экономики, а с другой - увеличил вероятность скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Также участники рынка следят за ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство на востоке страны объявило о прекращении добычи и экспорта нефти.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 25,78 млрд рублей (из них 5,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,19 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 2,45 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела" (MOEX: MTLR)).