Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МГКЛ

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Мосгорломбарда" ("МГКЛ"), сообщается в материале аналитика Марии Лукиной.

"Опубликована отчетность эмитента за 1П24 по МСФО. Выручка увеличилась в 4,8 раза в годовом сопоставлении и на 95% относительно 2П23 (до 3,057 млрд руб.). Показатель EBITDA вырос вдвое год к году - до 594 млн руб. Чистая прибыль составила 225 млн руб., что в 4,9 раз выше в годовом сопоставлении и на 4% больше, чем в 2П23. Динамика полугодовых финансовых показателей связана с акцентом на направление "ресейл" и развитие недавно открытых ломбардов. Выручка и чистая прибыль оказались на 4% и 7% выше прогноза. При этом рентабельность по чистой прибыли осталась на уровне 1П23 - 7%, как мы и закладывали, - указывает эксперт. - Наш предварительный расчет первой части годового дивиденда составляет 0,089 руб. - 3,6%-ная дивидендная доходность по текущим котировкам. Мы подтверждаем рейтинг "покупать".

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