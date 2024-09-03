Рубль дорожает в паре с юанем второй день подряд, корректируется вверх после падения на прошлой неделе

Москва. 3 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль дорожает второй день подряд в рамках коррекции после падения на прошлой неделе.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,026 руб. (-1,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,72 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром во вторник: североморская Brent умеренно дешевеет после роста накануне, а WTI растет после трехдневного перерыва в торгах.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $77,39 за баррель, что на 0,19% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,78%, до $74,11 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились, потому что в США отмечался День труда.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будет находиться доклад о состоянии рынка труда в Штатах за август. Данные будут обнародованы в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение безработицы до 4,2% с 4,3%, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 165 тыс. со 114 тыс.

Слабый июльский доклад, с одной стороны, повысил опасения замедления роста американской экономики, а с другой - увеличил вероятность скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.

Также участники рынка следят за ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство на востоке страны объявило о прекращении добычи и экспорта нефти.