03 сентября 2024 года 10:30
Рубль дорожает в паре с юанем второй день подряд, корректируется вверх после падения на прошлой неделе
Москва. 3 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром во вторник, рубль дорожает второй день подряд в рамках коррекции после падения на прошлой неделе.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,026 руб. (-1,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,72 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром во вторник: североморская Brent умеренно дешевеет после роста накануне, а WTI растет после трехдневного перерыва в торгах.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $77,39 за баррель, что на 0,19% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на 0,78%, до $74,11 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились, потому что в США отмечался День труда.
В центре внимания трейдеров на этой неделе будет находиться доклад о состоянии рынка труда в Штатах за август. Данные будут обнародованы в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение безработицы до 4,2% с 4,3%, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 165 тыс. со 114 тыс.
Слабый июльский доклад, с одной стороны, повысил опасения замедления роста американской экономики, а с другой - увеличил вероятность скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Также участники рынка следят за ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство на востоке страны объявило о прекращении добычи и экспорта нефти.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
03 сентября 2024 года 19:33
Москва. 3 сентября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне сильного падения цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,117 руб., что на 7,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
03 сентября 2024 года 19:31
Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ во вторник завершил основные торги снижением рублевых цен blue chips вслед за упавшей нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent откатился к $74 за баррель), индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2525 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (-7,2%) и расписками Globaltrans (-6,6%) после дневного коррекционного отскока выше 2600 пунктов. читать дальше
.
03 сентября 2024 года 18:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи", открытую 17 июля 2024 года, сообщается в аналитическом материале инвестокомпании.
"Мы подтверждаем идею "Лонг Московская биржа" с ожидаемым ростом на 10% к середине октября с текущих уровней. ЦБ повысил... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 18:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям оператора Гонконгской фондовой биржи - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с целевой ценой HKD 302,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 29,9% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.
"Мы позитивно... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 17:31
Укрепление рубля к доллару и ослабление к юаню продолжится на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").
"Официальный курс доллара за прошедшую неделю снизился до 90 рублей за доллар, в то время как биржевой курс юаня вырос до 12,1 рубля за юань, - напоминают эксперты. -... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 17:01
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, сообщается в комментарии аналитиков.
Текущий состав топ-списка: "Полюс", Fix Price, "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, Positive Technologies, "АЛРОСА", МФК "Займер", "Яндекс", "МД Медикал Груп", "Газпром".
"Добавляем... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 16:31
Акции "ЛУКОЙЛа", Сбербанка и "Яндекса" интересны для покупок на долгосрочную перспективу, сообщается в материале аналитиков "Т-Инвестиций".
"Индекс Московской биржи упал на 28% относительно майских пиков. Исходя из нашего анализа российских акций по мультипликаторам, ожидаемым дивидендам и... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 15:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МКПАО "ТКС Холдинг", открытую 20 марта 2024 года, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании Елены Царевой и Андрея Шарова.
"Мы подтверждаем идею "Лонг ТКС" и ожидаем +10% к октябрю с текущих уровней, - пишут эксперты.... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 15:31
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 5620-5670 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаель Мкртчян.
"Фьючерсы на большинство фондовых индексов США торгуются в красной зоне. Внешний фон перед началом основной сессии смешанный. Мы оцениваем... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 15:26
Москва. 3 сентября. Китайский юань развернулся вверх и уверенно дорожает на Московской бирже днем во вторник. Рубль перешел к снижению после небольшого укрепления на старте торгов и активно дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,169 руб., что на 12,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.
03 сентября 2024 года 15:07
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "ПИК-специализированный застройщик" с целью 522 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 675 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Сейчас... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 14:38
Бумаги Fix Price ждут улучшения общерыночных настроений для полноценного восстановления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Расписки Fix Price подскочили во вторникбез конкретных фундаментальных причин вслед за обновлением накануне исторического... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 14:05
Возможен подъем котировок нефти марки Brent до $78-79 за баррель до конца сентября текущего года на фоне роста деловой активности в промпроизводстве КНР, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
"Индекс деловой активности (PMI) S&P Global в производственном секторе Китая за август... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 13:45
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут находиться в диапазоне $75-79 за баррель в сентябре текущего года, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.
"В августе 2024 года средняя цена барреля нефти марки Brent снизилась на $5, до $79,3 за баррель, на фоне возможной деэскалации... читать дальше
.
03 сентября 2024 года 13:22
"Т-Инвестиции" в целом сохраняют нейтральную оценку котировок акций "Газпрома" в долгосрочной перспективе, сообщается в материале аналитика Александры Прытковой.
"Недавно газовый гигант порадовал инвесторов отчетом за 1П24. Выручка увеличилась на 24% г/г (в основном за счет роста продаж жидких... читать дальше
.