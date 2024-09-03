Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на американских фондовых биржах в понедельник не проводились в связи с праздничным днем в США (День труда).

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в ходе торгов во вторник. Значение японского индекса Nikkei 225 к концу торгов уменьшилось всего на 0,04%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:32 МСК снизилось на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно утром во вторник: североморская Brent умеренно дешевеет после роста накануне, а WTI растет после трехдневного перерыва в торгах. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,36 за баррель, что на 0,21% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на 0,8%, до $77,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене на 0,67%, до $74,04 за баррель. В понедельник торги WTI не проводились, потому что в США отмечался День труда.

В центре внимания трейдеров на этой неделе будет находиться доклад о состоянии рынка труда в Соединенных Штатах за август. Данные будут обнародованы в пятницу, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они укажут на снижение безработицы до 4,2% с 4,3%, а также на ускорение прироста числа рабочих мест до 165 тыс. со 114 тыс. Слабый июльский доклад, с одной стороны, повысил опасения замедления роста американской экономики, а с другой - увеличил вероятность скорого снижения процентной ставки Федеральной резервной системы. Также участники рынка следят за ситуацией в Ливии, где на прошлой неделе правительство на востоке страны объявило о прекращении добычи и экспорта нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 сентября снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,922 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,508 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,29% и составил 103,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (31 августа - 2 сентября) потерял 0,21%, опустившись до 912,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-12R" (-1,22%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,06%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,96%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром капитал БО-04" (+0,42%), "ТМК БО-07" (+0,32%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Фордевинд" завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 500 млн рублей, реализовав 86,29% займа на 431,4 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 18 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в апреле 2025 года (годовой) на уровне 22,84% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в течение последних шести купонных периодов.

ООО "Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" планирует разместить выпуск 3-летних облигаций серии 07 объемом 505 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Смартфакт" установило ставку 4-го купона выпуска 3-летних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 22,25% годовых. Компания завершила размещение бондов в августе текущего года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 23,75% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов.

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) 30 августа досрочно погасило единственный выпуск облигаций в обращении серии 001Р-01 объемом 3,6 млрд рублей. Десятилетний выпуск был размещен в декабре 2015 года по ставке полугодового купона 10,44% годовых до погашения. В январе 2020 года компания полностью выкупила заем в рамках оферты по согласования с владельцами.