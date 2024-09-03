Вероятно краткосрочное закрепление юаня в районе 12-12,25 руб. - ПСБ

Дефицит юаней может способствовать дальнейшему ослаблению курса рубля, в краткосрочной перспективе вероятно закрепление юаня в районе 12-12,25 рублей, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"ЦБ РФ второй день подряд через свопы предоставил банкам рекордный сверхлимитный объем юаней (около 35 млрд при лимите в 30 млрд). То, что регулятор не увеличивает лимит юаневых "свопов", может свидетельствовать о краткосрочном характере дефицита у кого-то из крупных участников рынка. Сохранение или усиление дефицита может оказать определенное влияние на курс даже при покрытии разрыва ликвидности ресурсами регулятора, - отмечает аналитик в комментарии. - Однако это влияние на курс, вероятно, не будет существенным. Поддержать дальнейшее движение курса к более высоким уровням может сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров, после ухода навеса ее предложения в период уплаты налогов. В краткосрочной перспективе вероятно закрепление биржевой стоимости юаня в районе 12-12,25 рублей".

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