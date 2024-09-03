Курс рубля может остаться вблизи 12-12,05 руб. за юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль может остаться вблизи уровней 12-12,05 руб. за юань в течение торговой сессии вторника, а дальнейшую динамику рынку способен задать анонс сентябрьских объемов операций с валютой по бюджетному правилу, который выйдет в среду, 4 сентября, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.