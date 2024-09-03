"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Софтлайна

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций "Софтлайна", сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова.

"Эмитент объявляет о покупке контролирующей доли в производителе лазеров НТО "ИРЭ-Полюс" за 4,5 млрд руб. Структура сделка пока неизвестна: мы не знаем пройдет ли покупка за счет денежных средств, акций, как и прочие детали. Прямой синергии между производством лазеров и основным бизнесом "Софтлайна" в секторе IT не видим. Поэтому это направление скорее станет новым для компании, - отмечает эксперт. - Способность работать и производить будет зависеть от многих факторов, таких как производственные мощности и площадки (которые, скорее всего, вошли в периметр сделки), интеллектуальная собственность. Детали по сделке и результаты от приобретенного актива, скорее всего, будут отражены в отчетности по МСФО за 9М24 или за 2024 год".

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