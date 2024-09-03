"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Самолета"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ГК "Самолет", открытую 23 мая 2024 года, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Закладываем рост к середине октября 2024 года на 10% с текущих ценовых уровней. Из-за сильной коррекции фондового рынка идея пока не принесла ожидаемого дохода и с момента открытия показала негативную динамику в 45% (минус 25% против рынка). Считаем коррекцию избыточной и ждем отскок", - пишут эксперты.

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