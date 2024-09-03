Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 2500-2580п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Пока сложно обозначить уровни, когда обвал рынка остановится. Вполне вероятно, что индекс мог бы удержаться на отметке 2600 пунктов, однако избыточный позитив, который наблюдался 26 и 29 августа, привел к еще большему падению, так как ставка на восстановление рынка не оправдалась. Мы считаем, что открывать сейчас короткие позиции и переносить их на следующий день рискованно, так как даже небольшой позитив способен привести к резкому росту рынка", - указывает эксперт в комментарии.

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