Возможно падение индекса Мосбиржи до 2370п и даже ниже - "Алор Брокер"

Возможно падение индекса Мосбиржи до уровня сильной поддержки на 2370 пунктах и даже ниже в ближайшее время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Распродажи российских акций в понедельник резко ускорились. Причины бегства прежние - сверхжесткая денежно-кредитная политика, в том числе делающая очень интересными вложения в безрисковые активы, а также повышение налогов на бизнес, у которого и так много трудностей из-за западных санкций. В понедельник же мы видели массовое срабатывание "стопов" и "маржин-коллов". В результате индекс Мосбиржи завершил день почти посередине диапазона 2500-2600 пунктов. Мы ожидали такого развития событий, - пишет эксперт в обзоре. - Пока все говорит о том, что думать-то можно, а вот покупать еще может быть рано. Не исключено, что индикатор сходит в район сильной поддержки 2370 пунктов, а то и ниже. О каких-то перспективах рынка можно будет рассуждать лишь после объявления Банком России решения по ключевой ставке и понимании, будет ли это повышение последним. До тех пор все отскоки с большой вероятностью будут ложными. Во вторник рынок акций попытается в очередной раз отскочить, в том числе на фиксации прибыли по "шортам".

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