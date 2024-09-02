Большинство факторов свидетельствует в пользу дальнейшего снижения рынка акций РФ в сентябре - "ВТБ Мои Инвестиции"

Большинство факторов свидетельствует в пользу дальнейшего снижения рынка акций РФ в сентябре, считает инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

" Минувший август оказался худшим для рынка с 2020 года, - отмечает эксперт. - Индекс Мосбиржи упал практически на 10%. К сожалению, большинство факторов свидетельствует в пользу развития "медвежьего рынка" и в сентябре. Сентябрь традиционно более слабый для рынка месяц, чем август. С 2020 года снижение фондового индекса в сентябре зафиксировано в 40% случаев против 26% в августе. При этом на сентябрь приходятся крупнейшие падения нашего рынка в 2008 (-23,8%) и в 2022 (-18,5%) годах. Основным событием месяца обещает стать заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится 13 сентября. Риск её повышения возрастает, и реализация такого сценария окажет дополнительное давление на оценку справедливого уровня цен акций российских компаний".

Оценивая потенциал рынка акций, аналитик банка исходит из ожиданий по ключевой ставке на уровне 17% через 12 месяцев. В базовом сценарии потенциал роста индекса Мосбиржи оценивается в 15% (до ~3040 пунктов), ещё 9,7% доходности обеспечат дивидендные выплаты. Суммарная доходность инвестиций в акции - около 25% на горизонте года.

"В прошлом году такой потенциал роста воспринимался бы как повод для покупки российских акций, - напоминает Клещев. - Но в условиях повышения процентных ставок до ~20% текущая премия в доходности акций относительно облигаций или фондов денежного рынка ещё не выглядит достаточно привлекательной. Что может улучшить перспективы рынка акций? Заметное ослабление рубля или рост мировых цен на сырьё, что повлечёт рост доходов экспортёров, или неожиданно быстрое смягчение денежно-кредитной политики Банка России".

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