"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций МТС-банка на уровне 2800 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций МТС-банка на уровне 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"МТС Банк представил результаты за второй квартал 2024 года. Чистая прибыль банка отчетный период выросла на 30% г/г, до 3,9 млрд рублей рентабельность капитала составила (ROE) составил 19,0%. Рост чистого комиссионного дохода составил +45% г/г, за счет сервисов повседневного банковского обслуживания и увеличения продаж страховых продуктов. Чистый процентный доход вырос на 20% г/г до 11,2 млрд рублей. Мы позитивно оцениваем результаты, банк показывает высокие темпы роста в ключевых кредитных продуктах, а так же комиссионных доходов, оставляем нашу цель 2800 рублей за акцию",. - пишут эксперты.

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