"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа на уровне 8200 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент отчитался за первое полугодие 2024 года по МСФО. Исходя из дивидендной политики компании (до 100% от свободного потока), можно ожидать до 540-570 рублей на акцию в качестве дивидендов за отчетный период. Позитивно оцениваем результаты и оставляем наш таргет в 8200 рублей за акцию", - указывают эксперты.

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