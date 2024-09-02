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02 сентября 2024 года 17:41
Дивдоходность акций Магнита за 2024г может составить около 9-10% - ПСБ
Дивидендная доходность акций "Магнита" по итогам текущего года может составить около 9-10%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Ритейлер ранее отчитался по МСФО за I полугодие 2024 года. Выручка увеличилась на 19% г/г, однако EBITDA снизилась на 6%, а чистая прибыль упала на 40%. Рост выручки обеспечили "магазины у дома", а также рост среднего чека и торговой площади. При этом "Магнит" заметно нарастил расходы на удержание и привлечение клиентов, что вкупе с курсовым убытком привело к снижению чистой рентабельности до рекордно низких 1,5%, - указывают эксперты в обзоре. - Долговая нагрузка компании удвоилась, составив 1,4x чистый долг/EBITDA, что ограничивает ее дивидендный потенциал. Считаем маловероятным выплату 100% чистой прибыли по РСБУ за полугодие в качестве дивиденда. Ожидаем, что за год "Магнит" выплатит порядка 400-450 руб./акцию, доходность составит около 9-10%. Сейчас мы не видим перспектив роста в цене бумаг эмитента. В секторе продуктовой розницы предпочтение отдаем более дешевому и сильному по результатам X5 Retail Group". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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