"Мои Инвестиции" осторожно оценивают перспективы бумаг Globaltrans

"Мои Инвестиции" с осторожностью оценивают перспективы котировок депозитарных расписок Globaltrans на фоне отмены менеджментом дивидендной политики из-за невозможности осуществления регулярных выплат в адрес всех акционеров (ОАЭ сохраняется в качестве юрисдикции эмитента) и предстоящего начала масштабного инвестиционного цикла по обновлению парка вагонов, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала.

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