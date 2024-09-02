Индекс Мосбиржи в сентябре может упасть ниже 2500 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи в сентябре может упасть ниже 2500 пунктов, допускает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Озвученные ЦБ РФ в прошлую пятницу прогнозы на 2025 год, среди которых есть и сценарий глобального кризиса, остановили активность покупателей акций, - пишет эксперт. - Негативный сценарий от Банка России в какой-то мере совпадает с динамикой нефтяных цен, которые падают, несмотря на сокращение экспорта нефти Ливией и объявленные Ираном планы по снижению добычи. По всей видимости, нефтяной рынок ожидает каких-либо заявлений и мер по стабилизации от ОПЕК+, но нефтяной альянс пока молчит. На российский фондовый рынок также давят ожидания очередного повышения процентной ставки Банком России 13 сентября при том, что некоторые, в том числе, крупнейшие, российские эмитенты уже указывают в своих отчётностях, что слишком высокие процентные ставки по кредитам и займам являются рисками для их будущих финансовых результатов".

По мнению Мильчаковой, факторы сильных финансовых результатов крупных российских эмитентов уже отыграны рынком, как, впрочем, и новости о промежуточных дивидендах, так что фондовому рынку в сентябре будет непросто справиться с потоками внешнего негатива.

"Падение индекса Мосбиржи в сентябре до 2500 и даже до 2490 пунктов выглядит вполне возможным, но после объявления ЦБ РФ решения по ключевой ставке 13 сентября рынок может скорректироваться наверх, так как произошедшее событие окажется достаточно быстро отыгранным, - считает аналитик. - Одновременное снижение процентных ставок ФРС США тоже может помочь российскому рынку снова отправиться наверх. Наша цель по индексу Мосбиржи на конец года пересмотрена до 3000 пунктов".

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