Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Софтлайна на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Софтлайна", говорится в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Компания IPG Photonics сообщила о продаже своего российского подразделения ИРЭ-Полюс группе, возглавляемой Softline Projects LLC (дочернее предприятие "Сотфлайна") и действующим руководством ИРЭ-Полюс, за $51 млн (4,6 млрд руб.). Указанная сделка означает окончательный уход IPG Photonics с российского рынка. Скорее всего, бизнес продадут с дисконтом к справедливой стоимости - IPG Photonics признает расходы по сделке, включая $60-65 млн, отражающие превышение балансовой стоимости актива над суммой сделки за вычетом расходов. Таким образом, мы считаем, что участие в покупке актива должно способствовать повышению стоимости акционерного капитала "Софтлайна", хотя пока у нас нет полной информации. Эта сделка соответствует стратегии "Софтлайна" в области слияний и поглощений. Компания выступает главным бенефициаром изменений на российском ИТ-рынке".

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