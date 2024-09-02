ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку неизменной на заседании в сентябре - ПСБ

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку неизменной на заседании в сентябре, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности в августе снизился с 53,6 п. до 52,1 п. - минимума с июля 2023 года, - указывает эксперт. - Индекс остался в зоне роста - выше 50 пунктов. Однако явно прослеживается замедление динамики по аналогии с торможением темпов роста ВВП. Бизнес уже третий месяц подряд фиксирует замедление темпов роста производства, новых заказов и занятости. Постепенное охлаждение экономики становится все более очевидным. Дальнейшее развитие этой тенденции может привести к устойчивому снижению инфляции, что позволит ЦБ завершить цикл ужесточения ДКП. Мы склоняемся к тому, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку в сентябре".

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