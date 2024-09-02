"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Магнита

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций "Магнита", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент в пятницу опубликовал результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Судя по ним, компания сделала существенный фокус на ускорение роста в отчетном периоде. В итоге рост выручки ускорился до хорошего показателя в 19% при росте сопоставимых продаж на 11%. Однако это потребовало роста операционных расходов и промо-активности компании. Поэтому мы оцениваем результаты как смешанные. Сохраняем нейтральный взгляд: торгуется по 3,5х EV/EBITDA на 2024 год", - указывают эксперты инвесткомпании.

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