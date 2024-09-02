"Финам" снизил рейтинг акций Power Assets до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Power Assets Holdings с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 51 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Бумаги эмитента подорожали на 19% с момента выхода нашего апрельского обновления и превысили целевую цену. На данный момент мы не видим существенного потенциала дальнейшего роста котировок акций холдинга и сохраняем осторожный взгляд на них", - указывает эксперт.

Power Assets Holdings - транснациональный холдинг, управляющий энергетическими активами в КНР, Европе, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Таиланде. Компания является частью гонконгского конгломерата CK Hutchinson Holdings.

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