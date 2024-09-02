.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2650п в понедельник - ПСБ
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Для приоритетных отраслей переобучат 1,5 млн специалистов
Правительство рассчитывает переподготовить с 2025 по 2030 г. 1,5 млн квалифицированных специалистов для восполнения кадрового дефицита в приоритетных отраслях экономики. Задача по созданию системы профессионального переобучения и повышения...
 
Ипотеке прогнозируют падение спроса и в 2025 году
Высокие ставки на рынке и окончание льготных программ, доступных массовым категориям заемщиков, скажутся на ипотеке и в 2025 году. Эксперты полагают, что слова главы Сбербанка Германа Грефа, предрекшего рынку пару лет "болезни", начнут сбываться,...
 
Применение плавающих ставок по кредитам и займам ограничено
С 1 сентября в России будет ограничено применение плавающих ставок по кредитам и займам. Это нужно, чтобы снизить риски резкого увеличения ставок для физлиц и микропредприятий, пишет "Российская газета". Теперь минимальный размер такого кредита...
 
02 сентября 2024 года 10:02

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2600-2650п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне вероятна волна продаж в начале дня после сильного падения в пятницу. На этом фоне индекс Мосбиржи может упасть к отметке 2600 пунктов, который, в свою очередь, способен стать уровнем поддержки", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 сентября 2024 года 11:18
"Финам" понизил прогнозную цену акций АФК "Система" до 18,78 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций АФК "Система" с 30,59 рубля до 18,78 рубля за штуку на горизонте года, подтвердив при этом рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Бумаги эмитента в мае текущего года близко подобрались к нашей цели, после чего...    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 11:03
Росту акций Globaltrans препятствуют сложности с выплатой дивидендов - инвестбанк "Синара"
Росту недооцененных акций Globaltrans препятствуют сложности с выплатой дивидендов, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара" Матвей Тайц. "Представленные результаты Globaltrans за 1П24 по МСФО отразили разнонаправленные изменения: если скорректированная выручка выросла на 7,7% г/г до 46,7...    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 10:47
"Финам" снизил рейтинг акций Power Assets до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Power Assets Holdings с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 51 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Бумаги эмитента подорожали на 19% с момента выхода нашего апрельского...    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 10:26
Рубль дорожает в паре с юанем на старте первых торгов осени, корректируется вверх после падения в предыдущие дни
Москва. 2 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник; рубль дорожает в первый рабочий день осени.    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 10:18
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 90-92 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 90-92руб./$1, для пары рубль/евро - 99-101 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Условия жесткой ДКП российского регулятора по-прежнему на стороне...    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 09:56
Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 2 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 09:45
Возможно тестирование сверху вниз уровня 2600п по индексу Мосбиржи - БКС Экспресс
Существует риск тестирования сверху вниз важной поддержки индекса Мосбиржи на уровне 2600 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев. "Российский рынок в пятницу обновил минимумы с мая 2023 года по индексу Мосбиржи на повышенных оборотах. Со среды объемы торгов по акциям состава индекса...    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 09:25
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг РусАла
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 67,3 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. "Эмитент представил ожидаемо слабые операционные и финансовые результаты за 1П24. Компания значительно сократила...    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 09:12
Снижение рынка акций РФ, скорее всего, близится к завершению - "Цифра брокер"
Снижение российского рынка акций, скорее всего, близится к завершению, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Индекс волатильности RVI на прошлой неделе отступил от максимумов предыдущей недели, несмотря на падение индекса Мосбиржи до годовых минимумов. Очередные минимумы по...    читать дальше
.
02 сентября 2024 года 09:05
Brent торгуется около $76,3/барр.
Рынок акций США вырос по итогам торгов в пятницу на статданных и корпоративных новостях. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник утром.    читать дальше
.
30 августа 2024 года 19:56
Попытка рынка акций РФ подрасти на неделе сменилась новыми распродажами
Рынок акций РФ в последнюю неделю августа попытался скорректироваться вверх после затяжного многонедельного снижения, однако к концу пятидневки вернувшиеся распродажи нивелировали весь прирост. Фактором поддержки на неделе выступила подросшая нефть (октябрьская Brent поднималась выше $80 за баррель), улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшие бумаги "Газпрома", подогретые сильным финотчетом за полугодие. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался до 2800 пунктов, но затем растерял весь прирост и завершил пятидневку откатом к 2650 пунктам.    читать дальше
.
30 августа 2024 года 19:34
Рынок акций РФ упал к 2650п по индексу МосБиржи во главе с расписками Globaltrans, закрыв неделю и месяц в "минусе"
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за фиксации прибыли игроками в преддверии выходных на фоне подешевевшей нефти (октябрьский фьючерс на нефть Brent опустился ниже $79 за баррель), несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи откатился в район 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с мая 2023 года. Лидерами падения выступили расписки Globaltrans (-11,8%) на новостях об отмене компанией дивидендной политики.    читать дальше
.
30 августа 2024 года 19:23
Рубль перед выходными заметно подешевел в паре с китайским юанем
Москва. 30 августа. Китайский юань заметно повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями и после завершения налоговых выплат августа ранее на неделе. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,0495 руб., что на 12,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
30 августа 2024 года 19:04
Акции АФК Система не привлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции АФК "Система" не являются привлекательными для покупок в настоящее время, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Система" представила финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев текущего года, продемонстрировав снижение прибыли на фоне роста долговой нагрузки, - отмечают...    читать дальше
.
30 августа 2024 года 18:42
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям НоваБев
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "НоваБев" и целевую цену на уровне 630 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "Акции "НоваБев" в последнее время снижались вместе со всем рынком,...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.