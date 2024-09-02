Возможно тестирование сверху вниз уровня 2600п по индексу Мосбиржи - БКС Экспресс

Существует риск тестирования сверху вниз важной поддержки индекса Мосбиржи на уровне 2600 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев.

"Российский рынок в пятницу обновил минимумы с мая 2023 года по индексу Мосбиржи на повышенных оборотах. Со среды объемы торгов по акциям состава индекса не опускались ниже 100 млрд руб. Технически индекс пытался зацепиться за отметку 2650 пунктов, показав отскок от нее в предыдущую пятницу и восстановление внутри дня от минимумов 28-29 августа. Однако ее все же продавили, и есть риск тестирования 2600 пунктов. Здесь проходит 50%-й уровень коррекции по Фибоначчи к волне роста от минимумов 2022 года. Это важная поддержка, но с учетом сохраняющейся слабости перспективы восстановления должны быть подтверждены дополнительными техническими сигналами, - пишет аналитик в обзоре. - Шесть недель падения не смогли прервать ни ослабление рубля, который во второй половине августа торговался заметно ниже против доллара, ни публикации квартальной отчетности. Впереди сезон промежуточных дивидендов".

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