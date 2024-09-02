"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 67,3 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

"Эмитент представил ожидаемо слабые операционные и финансовые результаты за 1П24. Компания значительно сократила себестоимость благодаря ослаблению рубля и росту производства собственного глинозема, однако низкие мировые цены на алюминий продолжают оказывать давление на выручку и свободный денежный поток, - указывает эксперт. - В то же время мы позитивно смотрим на долгосрочные перспективы мирового рынка алюминия и ожидаем новый циклический подъем на горизонте нескольких лет, обусловленный оживлением мировой экономике благодаря снижению ставок ведущими мировыми центробанками".

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