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Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг РусАла
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02 сентября 2024 года 09:25
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг РусАла
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 67,3 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова. "Эмитент представил ожидаемо слабые операционные и финансовые результаты за 1П24. Компания значительно сократила себестоимость благодаря ослаблению рубля и росту производства собственного глинозема, однако низкие мировые цены на алюминий продолжают оказывать давление на выручку и свободный денежный поток, - указывает эксперт. - В то же время мы позитивно смотрим на долгосрочные перспективы мирового рынка алюминия и ожидаем новый циклический подъем на горизонте нескольких лет, обусловленный оживлением мировой экономике благодаря снижению ставок ведущими мировыми центробанками". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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