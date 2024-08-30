Попытка рынка акций РФ подрасти на неделе сменилась новыми распродажами

Рынок акций РФ в последнюю неделю августа попытался скорректироваться вверх после затяжного многонедельного снижения, однако к концу пятидневки вернувшиеся распродажи нивелировали весь прирост. Фактором поддержки на неделе выступила подросшая нефть (октябрьская Brent поднималась выше $80 за баррель), улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшие бумаги "Газпрома", подогретые сильным финотчетом за полугодие. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался до 2800 пунктов, но затем растерял весь прирост и завершил пятидневку откатом к 2650 пунктам.

В период с 26 по 30 августа индекс МосБиржи снизился на 0,5% и составил 2650,32 пункта, индекс РТС потерял 0,04 пункта и достиг 915,6 пункта. Октябрьский фьючерс на нефти Brent просел до $78,83 за баррель (-0,2%). Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился до 91,1868 руб./$1 (-0,1 рубля).

Основной отскок вверх на рынке акций РФ наблюдался в начале недели, когда игроки закрывали короткие позиции по широкому фронту blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подорожавшей нефти (Brent превысила $81 за баррель) и ужесточения предписания ЦБ РФ о переводах российских ценных бумаг, купленных у нерезидентов с 1 марта 2022 года (были ограничены операции с бумагами, которые учитывались на счетах депо доверительных управляющих, что стало запретительной мерой для вывода средств нерезидентов из РФ).

Индекс МосБиржи в течение дня индекс поднимался выше 2795 пунктов, а завершил торги выше 2760 пунктов причем однодневный подъем индикатора на 3,8% стал максимальным с начала октября 2022 года. Лидерами роста выступили перепроданные ранее бумаги "НОВАТЭКа" (+10%) и "Газпрома" (+7,2%), прирост цен остальных фишек составил 1,5-6%.

Нефть подорожала на фоне известий, что Ливия закрыла все месторождения нефти на востоке страны из-за внутриполитического конфликта.

Во вторник утренние попытки рынка акций РФ продолжить подъем завершились новыми распродажами из-за фиксации прибыли игроками на фоне проседающей после роста нефти (Brent опустилась к $80 за баррель), индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов после утреннего роста до 2800 пунктов. Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-4,7%) и "Норникеля" (-4,2%), подросли на дивидендных новостях акции "Газпром нефти" (+2,4%).

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, закрытие реестра 14 октября, сообщил эмитент.

Наблюдательный совет "АЛРОСА" (-4%) рекомендовал выплатить за первое полугодие 2,49 рубля на одну акцию в виде дивидендов, реестр под выплаты закроется 19 октября, сообщила компания (дивдоходность составляет 4,8% годовых - ИФ).

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе составил 103,3 пункта, эксперты ожидали роста до 100,7 пункта.

В среду рынок акций РФ продолжил снижение под давлением ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $79 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2700 пунктов. В лидерах падения выступили обновившие минимумы акции ПАО "Сегежа Групп" (-22,6%) после известий о планах компании провести допэмиссию (SPO) и на фоне отчета за II квартал по МСФО.

Как сообщил глава Segezha Group Александр Крещенко в ходе телефонной конференции в среду, подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг проведет допэмиссию для улучшения финансового положения, решение об SPO принято, детали размещения могут быть озвучены этой осенью.

Выручка Segezha за II квартал составила 26,107 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее, и на 14% больше, чем в I квартале. Рост произошел на фоне увеличения объемов продаж. В то же время чистый убыток Segezha достиг 4,312 млрд рублей, увеличившись относительно прошлогоднего показателя на 11%, по сравнению с I кварталом - сократившись на 17%. Объем чистого долга Segezha по итогам II квартала 2024 года увеличился на 5% по сравнению с концом I квартала и составил 140,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после понижения до 12х в I квартале.

Совет директоров "НОВАТЭКа" (-1,9%) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", ожидания рынка по размеру дивидендов сложились в среднем на уровне 39 рублей (с широким диапазоном от 35 до 47,5 рубля).

Негативом для нефти стал отчет Минэнерго США, показавший сокращение запасов нефти за неделю на 0,85 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,8-3 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ завершил торги смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $79,7 за баррель); индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов благодаря росту бумаг "Газпрома" (+5,7%) до уровня 2-недельной давности после выхода сильного отчета концерна за полугодие по МСФО. В лидерах падения второй день подряд выступили акции ПАО "Сегежа Групп" (-14,6%), обновившие минимумы после известий о планах компании провести SPO.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 1 трлн 42,84 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по прибыли за период был 508 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль - база для расчета дивидендов "Газпрома" - за первое полугодие 2024 года составила 779 млрд рублей (при прогнозе 516 млрд рублей). Таким образом вклад полугодия в "копилку" дивидендов составил 16,45 рубля на акцию. Отношение "чистый долг/EBITDA" сократилось ниже порога в 2,5х, когда совет директоров может принимать решение о выплатах ниже дивидендной политики. Впрочем, компания не дала никаких дополнительных комментариев по теме дивидендов и перспективам их выплаты.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), относящаяся к акционерам, по МСФО в первом полугодии составила 590,2 млрд руб., что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 554 млрд руб. Выручка НК выросла в 1,2 раза, до 4,3 трлн руб. Во втором квартале чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" снизилась на 7,6% год к году и составила 279,6 млрд руб., выручка выросла в 1,2 раза, до 2,3 трлн руб.

Скорректированная EBITDA ОК "Русал" (-0,5%) в первом полугодии выросла в 2,7 раза по сравнению с данными годичной давности, до $786 млн. Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $749 млн.

Чистая прибыль группы "НЛМК" (-0,3%) по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 81,647 млрд рублей по сравнению с 91,752 млрд рублей годом ранее (падение на 11%). Во втором квартале чистая прибыль упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 37,328 млрд рублей.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе повысился до 96,6 пункта и обновил максимум с мая 2023 года, говорится в отчете Европейской комиссии. Июльское значение составляло 95,8 пункта, и консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение показателя на этом уровне.

ВВП США во II квартале вырос на 3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным Минторга США. Ранее сообщалось о повышении ВВП на 2,8%, и эксперты не ожидали пересмотра показателя.

В пятницу утром рынок акций РФ сохранил восходящий импульс на благоприятном внешнем фоне, однако продажи быстро возобновились из-за фиксации прибыли игроками на фоне опасений длительного периода высоких ставок ЦБ РФ. Индекс МосБиржи падал днем в район 2640 пунктов (минимум с июня 2023г), а завершил торги в районе 2650 пунктов.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг заявил, что баланс аргументов по движению ключевой ставки с июля не изменился: совет директоров в сентябре оценит целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях. По его словам, "последние данные пока не свидетельствуют о последовательном снижении текущих темпов роста цен по направлению к нашей цели".

Банк России пока сохраняет цель по инфляции на уровне 4%, но рассмотрит возможность ее снижения в будущем после стабилизации вблизи таргета, говорится в проекте основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. При этом регулятор подчеркивает, что снижение уровня цели возможно не ранее 2028 года.

Лидерами падения в пятницу стали расписки Globaltrans (-11,8%) на новостях, что совет директоров компании принял решение об отмене дивидендной политики из-за сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру. Компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем, сообщила Globaltrans.

Чистая прибыль "Роснефти" (акции в пятницу не изменились в цене) по МСФО в I полугодии 2024 года составила 773 млрд руб., сообщила компания. НК привела цифру прибыли за аналогичный период прошлого года в 609 млрд руб., отметив, что она была пересмотрена в связи с завершением распределения цены приобретений 2022-2023 гг.

Во "втором эшелоне" обвалились в пятницу акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-23,6%) на фоне слабого отчета за I полугодие по МСФО: чистая прибыль компании упала в 17,6 раза к уровню аналогичного периода 2023 г. (до 1,781 млрд руб. с 31,295 млрд руб.), выручка сократилась на 14,5% (до 78,372 млрд руб.).

В период 26-30 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "Сегежа групп" (-35%), "М.Видео" (-28%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-22%); лучше рынка оказались акции ПАО "Диасофт" (+8%), "НОВАТЭКа" (+7%), "Газпрома" (+6%).

Рынок акций РФ в начале сентября может сохранить негативную динамику на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ и смешанных сигналов с внешних рынков капитала. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2550-2700 пунктов, для индекса РТС - 850-950 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".