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Главная / Мнения аналитиков / Акции АФК Система не привлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
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30 августа 2024 года 19:04
Акции АФК Система не привлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции АФК "Система" не являются привлекательными для покупок в настоящее время, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Система" представила финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев текущего года, продемонстрировав снижение прибыли на фоне роста долговой нагрузки, - отмечают эксперты. - Несмотря на увеличение выручки, мы оцениваем результаты группы как слабые вследствие получения убытка, высокой долговой нагрузки и существенного роста процентных расходов, которые по результатам первого полугодия 2024 года превысили операционную прибыль группы". Кроме самой "Системы", высокая долговая нагрузка является еще более острым вопросом у "Сегежа Групп", для решения которого может быть проведена допэмиссия акций лесопромышленного холдинга с участием АФК Система в данном процессе. Помимо "Сегежи", высокая долговая нагрузка характерна и для прочих активов АФК "Система", в связи с чем вероятность получения холдингом высоких дивидендов от своих активов, на взгляд аналитиков, снижается. "Также стоит отметить, что на фоне коррекции на рынке акций и высокой нормы доходности, требуемой инвесторами на фоне высокой ставки Банка России, вывод непубличных активов АФК "Система" на биржу в настоящее время находится под вопросом. На данный момент мы не считаем акции "Системы" привлекательными для инвесторов", - резюмируют стратеги сервиса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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30 августа 2024 года 19:56
Рынок акций РФ в последнюю неделю августа попытался скорректироваться вверх после затяжного многонедельного снижения, однако к концу пятидневки вернувшиеся распродажи нивелировали весь прирост. Фактором поддержки на неделе выступила подросшая нефть (октябрьская Brent поднималась выше $80 за баррель), улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшие бумаги "Газпрома", подогретые сильным финотчетом за полугодие. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался до 2800 пунктов, но затем растерял весь прирост и завершил пятидневку откатом к 2650 пунктам. читать дальше
.30 августа 2024 года 19:34
Рынок акций РФ упал к 2650п по индексу МосБиржи во главе с расписками Globaltrans, закрыв неделю и месяц в "минусе"
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ в пятницу снизился из-за фиксации прибыли игроками в преддверии выходных на фоне подешевевшей нефти (октябрьский фьючерс на нефть Brent опустился ниже $79 за баррель), несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи откатился в район 2650 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с мая 2023 года. Лидерами падения выступили расписки Globaltrans (-11,8%) на новостях об отмене компанией дивидендной политики. читать дальше
.30 августа 2024 года 19:23
Москва. 30 августа. Китайский юань заметно повысился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел перед выходными днями и после завершения налоговых выплат августа ранее на неделе. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,0495 руб., что на 12,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 августа 2024 года 18:42
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям "НоваБев" и целевую цену на уровне 630 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "Акции "НоваБев" в последнее время снижались вместе со всем рынком,... читать дальше
.30 августа 2024 года 18:40
Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне умеренного снижения UST
Москва. 30 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне умеренного снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для других бумаг - расширились. читать дальше
.30 августа 2024 года 18:13
Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную цену акций "Роснефти" до 605 руб. за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", отмечается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова. "Роснефть" опубликовала ожидаемо неплохую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2024 года: выручка составила 5174 млрд руб.... читать дальше
.30 августа 2024 года 17:46
Рынок акций РФ может достигнуть в сентябре новых минимумов с 2023 года, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский рынок входит в сентябрь с сохранением понижательных рисков, которые могут увести его к новым минимумам с 2023 года из-за отсутствия монетарных,... читать дальше
.30 августа 2024 года 17:23
"Финам" сохраняет рейтинг "Роснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 669,7 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 37,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедшая отчетность "Роснефти" за полугодие умеренно превысила ожидания рынка, показав... читать дальше
.30 августа 2024 года 16:51
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 286 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "НЛМК" представил нейтральные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года,... читать дальше
.30 августа 2024 года 16:27
Акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") могут быть интересны долгосрочным инвесторам, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура Кузнецова. "Компания отчиталась по МСФО за l полугодие 2024 года: выручка составила 18,3 млрд руб. (+41% г/г), скорректированная EBITDA -7,4 млрд руб. (+17%... читать дальше
.30 августа 2024 года 15:57
Дивидендная доходность акций "Роснефти" за 1 полугодие 2024 года может составить 7,3-7,5%, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Роснефть" в четверг после окончания биржевых торгов опубликовала сильные финансовые результаты за 1 полугодие 2024 года по МСФО. Выручка... читать дальше
.30 августа 2024 года 15:40
Москва. 30 августа. Китайский юань растет на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет перед выходными днями и после завершения налоговых выплат августа ранее на неделе. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,0295 руб., что на 10,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 августа 2024 года 15:20
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 72 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре аналитиков. "Компания представила отчетность за 2 квартал 2024 года по МСФО: выручка выросла на 45,8% г/г, 203,6 млрд руб.; EBITDA - на 85,6% г/г, до 66,6 млрд... читать дальше
.30 августа 2024 года 14:51
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ГК ПИК" ("ПИК СЗ") на уровне "держать" по итогам финансовой отчетности за 1П24 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной. "ПИК СЗ" опубликовал отчетность за 1П24 по МСФО. Выручка составила 264,8 млрд руб., совпав с уровнем... читать дальше
.30 августа 2024 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 149 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 124,9 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. 29 августа компания... читать дальше
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