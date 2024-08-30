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30 августа 2024 года 18:40

Цены евробондов РФ по итогам недели продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне умеренного снижения UST

Москва. 30 августа. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали небольшую смешанную динамику на фоне умеренного снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для других бумаг - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций на уходящей неделе была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

В понедельник котировки российских суверенных еврооблигаций преимущественно немного понизились на фоне умеренного снижения на рынке американских казначейских обязательств. Котировки UST опускались после роста, происходившего в предыдущие дни на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Выступая 23 августа в Джексон-Хоуле, Пауэлл сказал, что Федрезерв готов к снижению базовой процентной ставки, однако сроки и скорость смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от ряда факторов. Это утвердило инвесторов во мнении, что ставка будет уменьшена американским ЦБ на сентябрьском заседании.

Отчет министерства торговли США, обнародованный в понедельник, показал максимальный с мая 2020 года рост объема заказов на товары длительного пользования в США в июле. Показатель поднялся на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось существенно лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков (+5%).

Во вторник и среду котировки большинства российских государственных еврооблигаций закрылись при небольшой смешанной динамике на фоне аналогичной ситуации на рынке базовых активов, участники которого находились в ожидании ключевой статистики недели.

Внимание трейдеров было направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

При этом рынки уверены, что американский ЦБ снизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании, однако вопросы продолжает вызывать возможный шаг снижения ставки.

В четверг котировки российских евробондов слегка повысились, в то время как цены на рынке UST продемонстрировали небольшое снижение.

Оценка роста ВВП США во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с 2,8%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал, что Минторг США не будет пересматривать предварительную оценку повышения ВВП.

Дефицит внешней торговли товарами в США в июле увеличился на 6,3%, до максимальных с мая 2022 года $102,7 млрд, сообщил в четверг Минторг. Объем импорта товаров вырос на $6,1 млрд, до $275,6 млрд, что говорит об устойчивости потребительского спроса в Штатах. Объем экспорта товаров из страны в июле практических не изменился, оставшись на уровне $172,9 млрд.

В последний торговый день недели цены российских еврооблигаций демонстрировали незначительную смешанную динамику вслед за аналогичными движениями на рынке UST. Участники рынков анализировали статданные из США, на которые пристальное внимание обращает ФРС.

Расходы населения США в июле 2024 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы американцев увеличились на 0,3%, сообщило министерство торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,2%.

Тем временем индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% годовом выражении, как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,56%, до 71,89% от номинала (их доходность упала на 3,9 базисного пункта, составив 8,96% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году, напротив, подешевели за пять дней на 0,49% - до 67,73% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов и составила 9,35% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подрос в стоимости на 0,31%, поднявшись до 57,34% от номинала (его доходность снизилась на 1,2 базисного пункта и составила 9,79% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году увеличились в цене на 0,49%, подорожав до 71,89% от номинала (их доходность упала на 1,7 базисного пункта - до 24,99% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году опустились в цене за неделю на 0,12%, до 69,42% от номинала (доходность увеличилась на 18,3 базисного пункта, составив 18,07% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,07% - до 67,8% от номинала (их доходность опустилась на 5,12 базисного пункта, составив 14,16% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,32% - до 67,56% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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