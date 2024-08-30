Рынок акций РФ может достигнуть в сентябре новых минимумов с 2023 года - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ может достигнуть в сентябре новых минимумов с 2023 года, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский рынок входит в сентябрь с сохранением понижательных рисков, которые могут увести его к новым минимумам с 2023 года из-за отсутствия монетарных, геополитических и фискальных поводов для роста, - отмечает эксперт. - Риски новых повышений ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы не теряют актуальности, что продолжит уменьшать привлекательность акций по сравнению с облигациями и депозитами. Следующее заседание ЦБ РФ состоится уже 13 сентября. В подобных условиях краткосрочным позитивом для рынка могла бы стать пауза регулятора в ужесточении политики, но подобный сценарий из-за высокой инфляции в стране на данный момент не является базовым".

Относительную стабильность в текущей ситуации, по мнению Кожуховой, могут сохранять уже подтвержденные наиболее привлекательные по доходности дивидендные истории: "Ростелеком", банк "Санкт-Петербург", "Газпром нефть", "Татнефть", "Займер", а в случае новых пиков цен на золото - "Полюс" и "Селигдар". Ожидания выплаты дивидендов уже 9 месяцев текущего года будут сохраняться в "ЛУКОЙЛе", "Роснефти" и "Магните".

"Рубль при отсутствии обнадеживающих геополитических новостей рискует продолжить девальвацию, но, вероятно, более плавную, чем в предыдущие кризисные периоды, обеспечивая интерес к валютным экспортерам вроде "Сургутнефтегаза", - прогнозирует эксперт "Велес Капитала".

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