"Финам" сохраняет рейтинг "Роснефти" на уровне "покупать" с целевой ценой 669,7 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 37,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика

Сергея Кауфмана.

"Вышедшая отчетность "Роснефти" за полугодие умеренно превысила ожидания рынка, показав рост всех ключевых метрик. - пишет эксперт. - На фоне увеличения прибыли дивидендная доходность по итогам полугодия может составить 7,5%, а доходность по итогам всего года мы оцениваем в 13,7% - неплохое значение с учетом нормы выплат всего в 50% прибыли. Кроме того, "Роснефть" имеет умеренную оценку в 3,6 P/E 2024E и выделяется в секторе развитием проекта "Восток Ойл". На фоне совокупности данных факторов сохраняем позитивный взгляд на акции нефтяника".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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