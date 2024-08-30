"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций НЛМК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 286 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"НЛМК" представил нейтральные финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года, - отмечает эксперт. - Выручка и EBITDA показали небольшой рост к аналогичному периоду прошлого года, в то время как свободный денежный поток незначительно снизился вследствие роста CAPEX. По итогам 2024 года мы ожидаем дивиденд компании в размере не менее 25 руб. на акцию с привлекательной доходностью 18,7% к текущим котировкам. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг НЛМК с целевой ценой 286 руб.".

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