Рубль в последний торговый день лета и перед выходными заметно дешевеет в паре с китайским юанем

Москва. 30 августа. Китайский юань растет на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет перед выходными днями и после завершения налоговых выплат августа ранее на неделе. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,0295 руб., что на 10,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 78 копеек, до 90,41 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 54 копейки, до 99,83 руб./EUR1.

Рост российской экономики в 2024 году превысит этот показатель прошлого года и прогнозируется на уровне 3,9%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Оценки по динамике экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка роста экономики по текущему году 3,9%. В прошлом году этот показатель составлял 3,6%, был высокий, в этом году мы его превысим", - сказал он в интервью "России 24".

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть в начале сентября, предполагали в 2024 году рост на 2,8%.

Рост ВВП РФ в июле 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,4% в годовом сравнении после повышения на 3,0% в июне, 4,5% в мае, на 4,5% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе. За январь-июль 2024 года министерство оценило рост экономики в 4,4%.

Силуанов отметил, что в связи с таким прогнозом роста экономики и ожидания по ресурсному наполнению обязательств бюджета "очень позитивные".

"Рубль за прошедшую неделю снизился, вернулся в район 12 по отношению к юаню. Ослабление национальной валюты было связано со снижением нефтяных котировок и завершением налогового периода. Среди ближайших факторов поддержки рубля можно отметить возможное дальнейшее ужесточение монетарной политики ЦБ. Уже на сентябрьском заседании Банк России может поднять ставку до 20%. На более долгосрочном горизонте динамика курса рубля в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающим расчеты для экспортеров. К концу 2024 года курс доллара США может находиться около 93 руб., курс юаня - 12,8 руб.", - отметил портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Биржевой курс юаня в четверг подрос третий день подряд, завершив торги чуть выше 11,9 руб. Способствует тенденции к сдержанному ослаблению рубля в первую очередь завершение налоговых выплат. Фактор сокращения предложения со стороны экспортеров продолжит поддерживать китайскую валюту в ближайшее время, выступая ключевым триггером, способным обусловить подъем курса в сентябре в направлении нашей цели на последний месяц квартала, району 12,44 руб. Внебиржевой рынок, в свою очередь, будет поддерживать сезонность - сезонная активизация потребления стимулирует импорт. Ситуация на мировых рынках, по нашему убеждению, останется на втором плане. Ждем теста парой "юань-рубль" на Московской бирже отметки в 12 руб. Торговым ориентиром сегодня, по нашим оценкам, выступает диапазон 11,9-12,08 руб.", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Нефть перешла к небольшому снижению днем в пятницу, но завершает неделю в плюсе благодаря сильным статданным из США и из-за опасений сокращения поставок с Ближнего Востока.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск опустились на 0,04%, до $79,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на 0,08%, до $75,83 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,9% на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В частности, истребители израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболла" на юге Ливана, которые представляли угрозу Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Другим положительным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные накануне статданные, подтвердившие устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.