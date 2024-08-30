SberCIB рекомендует покупать акции МДМГ с прогнозной ценой 1150 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1150 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Компания опубликовала сильные результаты за первое полугодие 2024 года. Совет директоров решил распределить дивиденды за второй квартал - 22 рубля на акцию. Это 61% от чистой прибыли за первое полугодие с учетом предыдущего дивиденда. Результаты эмитента за отчетный период нам нравятся. Ждем уверенных темпов роста до конца года. По нашим расчетам, если во втором полугодии "Мать и дитя" распределит 65%, дивиденды составят около 37 рублей на акцию. Оценка - "покупать", таргет - 1150 рублей", - пишут эксперты.

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