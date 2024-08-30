ПСБ снизил прогнозную цену акций ЛУКОЙЛа до 7900 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) понизил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" до 7900 рублей за штуку на горизонте года, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале эксперта Евгения Локтюхова.

"Финансовые результаты эмитента за 1П24 оцениваем как ожидаемо неплохие. Компания остается привлекательной дивидендной историей: по нашим оценкам, скорректированный денежный поток за отчетный период превысил 390 млрд руб., что предполагает (при соблюдении дивполитики) выплату промежуточных дивидендов за отчетный период не менее 563 руб. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность может составить около 8,9%, - указывает аналитик. - Во 2П24 в отсутствие перебоев в переработке и при поддержке планов по ослаблению ограничений ОПЕК+ финансовые результаты компании могут несколько улучшиться, а совокупные дивиденды по итогам года могут составить не менее 1190 руб. (дивидендная доходность - около 19%, что превышает средние текущие ставки по банковским вкладам). На фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной высокими ставками, мы понижаем нашу текущую оценку справедливой стоимости акций "ЛУКОЙЛа" на горизонте двенадцати месяцев до 7900 руб., сохраняем рекомендацию "покупать".

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