"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Газпрома и РусАла

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Газпрома" и "РусАла", сообщается в материале аналитиков брокера.

"Результаты газового гиганта за 1П24 оказались значительно лучше прогнозов. Выручка выросла в основном за счет увеличения продаж жидких углеводородов на 40%, а продажи газа увеличились на 9%. Позитивные факторы - наращивание поставок газа в Китай и консолидация проекта "Сахалинская энергия". Рост чистой прибыли "Газпрома" можно связать (в том числе) с заработком на курсовых разницах в размере 171 млрд рублей (против убытка 567 млрд годом ранее), - отмечают эксперты. - Эмитент выплачивает дивиденды исходя из скорректированной чистой прибыли. Во втором полугодии она составила 779 млрд рублей. Выплаты акционерам могут составить 16,5 рублей на акцию, однако вероятность невысокая. Уровень капитальных затрат все еще превышает 1 трлн рублей, из-за чего свободный денежный поток вновь оказался отрицательным (минус 628 млрд рублей без учета корректировки на изменение банковских депозитов). Долговая нагрузка компании находится на умеренном уровне".

"Сохраняем нейтральный взгляд на акции "Газпрома" в долгосрочной перспективе. Не видим потенциал для роста на фоне снижающегося спроса на российский трубопроводный газ в Европе и отсутствия возможности в ближайшее время переориентировать потерянные объемы в Азию. Кроме того, мы не уверены, что компания решит выплатить дивиденды, учитывая величину долга и отрицательный свободный денежный поток", - заключают аналитики брокера.

"Алюминиевая компания опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Значительный рост EBITDA год к году стал результатом снижения себестоимости продукции. Такая динамика привела к снижению долговой нагрузки компании: соотношение Чистый долг/EBITDA на конец 1П24 составило 5x (против 7,4x в 2023 году). Однако эти значения все еще достаточно высоки. Сохраняем нейтральный взгляд на акции "РусАла", поскольку не видим явных драйверов для роста котировок в среднесрочной перспективе", - пишут эксперты в обзоре.

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