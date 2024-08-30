"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 1000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 1000 рублей за штуку" с инвестиционным горизонтом на апрель 2025 года, открытую 10 апреля 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

"30 августа 2024 года топ-менеджмент эмитента объявил, что отменяет дивидендную политику на фоне технических сложностей и не видит возможности ее возобновления в ближайшее время. Закрываем инвестидею и фиксируем убыток", - указывают эксперты.

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