Рынок акций РФ утром просел ниже 2700п по индексу МосБиржи во главе с расписками Globaltrans, выросла Роснефть на отчете

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу развернулся вниз из-за фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (октябрьский фьючерс на нефть Brent превысил $80 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов во главе с расписками Globaltrans (-12,7%) на новостях об отмене компанией дивидендной политики. Лучше рынка выглядят подросшие бумаги "Роснефти" (+1,3%) на сильном финотчете за полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2699,12 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2724,53 пункта), индекс РТС - 929,73 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 августа, составляет 91,4548 руб. (+0,99 копейки).

Совет директоров Globaltrans Investment PLC принял решение об отмене дивидендной политики, сообщила компания. "На протяжении длительного периода компания предпринимала различные усилия по поиску решений для возобновления дивидендных выплат. Ввиду сохраняющихся технических сложностей и различных ограничений на финансовую инфраструктуру, компания не видит возможности возобновить регулярные дивидендные выплаты в адрес всех акционеров во всех юрисдикциях в обозримом будущем", - говорится в сообщении Globaltrans.

Также подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

ВТБ в июле сократил чистую прибыль по МСФО на 41,6% в годовом выражении, до 20,8 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Чистая прибыль группы за 7 месяцев этого года составила 297,9 млрд рублей, снизившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение прибыли банк объясняет наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.

Подорожали акции "Роснефти" (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%).

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии 2024 года составила 773 млрд руб., сообщила компания. НК приводит цифру прибыли за аналогичный период прошлого года в 609 млрд руб., отмечая, что она была пересмотрена в связи с завершением распределения цены приобретений 2022-2023 гг.

Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий в первом полугодии составил 5,2 трлн руб., в то время как годом ранее он был равен 3,9 трлн руб. с учетом корректировки на эффект роялти в проекте "Сахалин-1". Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 17,8% год к году, до 1,65 трлн руб. Свободный денежный поток составил 700 млрд руб., что на 61,3% больше первого полугодия прошлого года. Соотношение чистого долга к EBITDA составило менее 1x. Капитальные затраты выросли на 16,2% и достигли 696 млрд руб. Удельные операционные затраты на добычу составили $2,7/ барр. н. э.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в первые осенние месяцы у российского рынка есть шанс показать рост, поскольку ведь летний негатив уже заложен в цены - повышение налогов, ужесточение монетарной политики ЦБ РФ, усиление геополитических рисков, а также навес продаж от нерезидентов. Кроме того, текущие цены на многие активы на долгосрочную перспективу выглядят интересно. В США в пятницу ожидается публикация данных по расходам на личное потребление (PCE), которые определят дальнейшую динамику рынка, полагают эксперты.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне поддержку рынку оказали акции "Газпрома", который неплохо отчитался за полугодие - концерн продемонстрировал рост прибыли и снижение долга. Однако будущее Газпрома" пока туманно: о "Силе Сибири 2" можно забыть на годы, в 2025 году прекратится прокачка газа через Украину, внутренний спрос на газ может сократиться вследствие ожидаемого резкого падения темпов роста отечественной экономики, считает эксперт.

Банк России обнародовал проект "Основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы", и документ не вдохновляет к покупкам акций, полагает Антонов. Мало того, что высокая ключевая ставка будет сохранена длительное время, так еще регулятор ждет снижения темпов роста ВВП с 3,5-4,0% в этом году до 0,5-1,5% в 2025 году и 1,0-2,0% - в 2026 году. Это намного ниже ожидаемых среднемировых показателей, отмечает эксперт.

"Подросшая нефть выступает позитивным сигналом для индекса МосБиржи, однако он вполне может быть проигнорирован из-за фактора пятницы. К тому же у рынка в пятницу вряд ли будет такой локомотив как "Газпром" (MOEX: GAZP). По-прежнему считаем, что падение рынка еще не завершено, хотя большая часть нисходящего пути уже пройдена", - полагает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов допускает, что индекс МосБиржи в пятницу может подняться к отметке 2750 пунктов, при этом локомотивом роста могут выступить бумаги нефтегазовых компаний.

В то же время акции Сбербанка могут быть вновь хуже рынка, полагает аналитик. На фоне включения с 20 сентября в основной индекс МосБиржи повышенный спрос будет наблюдаться на акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) и "Группы Астра" (MOEX: ASTR). Также ожидается восстановление котировок бумаг ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) после их рекордного падения. Триггером для роста может стать добавление акций компании в лист ожидания на включение в базу расчета индекса МосБиржи, считает аналитик.

"Отчетность "Газпрома" позволила индексу МосБиржи удержаться выше отметки 2700 пунктов. В четверг вышло много корпоративных отчетов за первое полугодие, причем вне зависимости от финансовых результатов все акции этих компаний были под давлением продаж. Переломным моментом стала публикация результатов "Газпрома" за первое полугодие. На этом фоне бумаги компании вернулись к отметке 130 руб., прибавив за день почти 5%. Это поддержало все остальные бумаги, которые частично восстановили свои потери. Наибольшие вопросы вызывает динамика акций "ЛУКОЙЛа", который показал неплохие результаты за первое полугодие. Потенциальная дивдоходность бумаг НК по итогам года при благоприятном развитии ситуации может достичь 19%. Однако, несмотря на это, бумаги "ЛУКОЙЛа" просели более чем на 1%", - отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", зампред Банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в четверг сообщил, что поступающие статданные не дают оснований говорить об устойчивом замедлении темпов роста цен в России, поэтому регулятор по-прежнему видит необходимость в более жесткой денежно-кредитной политике на протяжении более длительного времени.

"Столь жесткая риторика может и дальше оказывать давление на рынок акций, хотя длинная нетто-позиция розничных инвесторов по фьючерсу на индекс МосБиржи достигла максимума за два месяца. Мы полагаем, что риски, связанные с жесткой денежно-кредитной политикой, уже учтены в котировках, в то время как на позитивные корпоративные результаты инвесторы внимания пока не обращают", - полагают эксперты.

В пятницу акционеры "РусАгро" (MOEX: AGRO) рассмотрят вопрос о редомициляции компании в Россию, состоится ВОСА "Северстали" по вопросу дивидендов за I полугодие, а также вышел отчет Globaltrans. Менеджмент грузоперевозчика сообщил об отмене дивидендных выплат, что разочаровало инвесторов, отметили эксперты "Цифра брокер".

В США в четверг индекс акций Dow Jones (+0,6%) обновил свой максимум (41335 пунктов), но просел Nasdaq (-0,2%) и практически не изменился S&P 500 (-0,22 пункта).

Рынок уверенно поднимался в первой половине торгов и развернулся к снижению во второй части сессии. Эксперты объясняют такую динамику техническим откатом, усугубленным слабой активностью торгов, учитывая, что трейдеры готовятся к длительным выходным. В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с праздником (День труда).

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%. Количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 231 тыс.

Дефицит внешней торговли товарами в США в июле увеличился на 6,3%, до максимальных с мая 2022 года $102,7 млрд, сообщил Минторг. Объем импорта товаров вырос на $6,1 млрд, до $275,6 млрд, что говорит об устойчивости потребительского спроса в Штатах. Объем экспорта товаров из страны в июле практических не изменился, оставшись на уровне $172,9 млрд.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 повысился на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,7%).

Безработица в Японии в июле выросла до максимальных с августа 2023 года 2,7%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. В июне она составляла 2,5%, и аналитики не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Объем ВВП Франции во втором квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось о повышении ВВП на 0,3%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение оценки роста ВВП на прежнем уровне.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут, Brent превысила $80 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $80,23 за баррель (+0,5% и +1,6% накануне), октябрьская цена WTI - $76,23 за баррель (+0,4% и +1,9% в четверг).

Срок биржевого обращения октябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в пятницу.

Поддержку котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке. В частности, истребители израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболла" на юге Ливана, которые представляли угрозу Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Другим положительным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные накануне статданные о ВВП США, подтвердившие устойчивость экономики страны.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-21%, до 47,22 рубля - минимум с мая 2023 года), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-7,9% и -10,8% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-7,8%), АГ "Кристалл" (-6,4%), ПАО "Южуралзолото" (-6,2%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,3%).

Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" по МСФО в I полугодии 2024 года снизилась в 17,6 раза к уровню аналогичного периода 2023 г., до 1,781 млрд руб. с 31,295 млрд руб., сказано в отчете компании. Выручка сократилась на 14,5% - до 78,372 млрд руб.

Выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+5,5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+3,6%).

Чистая прибыль ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) (+2,2%) по МСФО за I полугодие 2024 года, относимая на собственников группы, выросла на 16,4%, до 1,596 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка автопроизводителя в отчетном периоде составила 44,2 млрд руб. (+35%). Ее рост, как отмечает "Соллерс" в своем пресс-релизе, обусловлен существенным увеличением объемов производства и продаж автомобилей под брендом Sollers. Себестоимость продаж выросла на 34,5%, до 35,4 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,11 млрд рублей (из них 2,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) и 1,08 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).