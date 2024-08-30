Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в четверг, в очередной раз обновив рекордный максимум. В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в минусе. Рынок уверенно поднимался в первой половине торгов и развернулся к снижению во второй части сессии. Эксперты объясняют такую динамику техническим откатом, усугубленным слабой активностью торгов, учитывая, что трейдеры готовятся к длительным выходным. В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с праздником (День труда).

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во II квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%. Между тем количество новых заявок на пособие по безработице в Соединенных Штатах на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 231 тыс.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу, инвесторы оценивают статданные после подъема американского Dow Jones Industrial Average до исторического максимума накануне. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,4%, гонконгский Hang Seng - 2%. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,74%. Значение южнокорейского индекса Kospi выросло на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 подрастает на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут утром в последний рабочий день лета. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск пятницы составила $80,26 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на 1,6%, до $79,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене также на 0,4%, до $76,21 за баррель. В четверг контракт подорожал на 1,9%, до $75,91 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке. В частности, истребители израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболла" на юге Ливана, которые представляли угрозу Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Другим положительным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные накануне статданные, подтвердившие устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во II квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 августа упала в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,654 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,546 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,1% и составил 104,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 914,29 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (-1,76%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,85%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,62%), а в лидерах роста - облигации "МТС-001P-10" (+0,39%), "РЖД-28" (+0,35%) и "РЖД-32" (+0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" ("ТАЛК лизинг") 2 сентября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 350 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 180-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставки 2-36-го купонов плавающие и будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона ежемесячно будет погашаться по 4% от номинальной стоимости.

АО "Росагролизинг" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 1,7% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 28 августа. По займу предусмотрены ежемесячные переменные купоны. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Интерлизинг" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-09 объемом 4,7 млрд рублей на уровне 260 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа, в ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 3,5 млрд рублей до 4,7 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения ключевой ставки на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс премия. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии П02-01 объемом 27 млрд рублей на уровне 175 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 29 августа, объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 15 млрд рублей до 27 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и плавающими. Формула для расчета: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ + премия. Техразмещение запланировано на 4 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

МКПАО "Объединенная компания "Русал" (MOEX: RUAL) 12 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 2,5-летних облигаций серии БО-001Р-10 объемом не менее 10 млрд рублей и выпуска 5-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по займам будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда для выпуска со сроком обращения 2,5 года - не выше 235 базисных пунктов, для 5-летнего займа - не выше 265 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 17 сентября. Займы будут доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.

АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП банк) в сентябре планирует разместить выпуск 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия не более 300 базисных пунктов. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через 2 года. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 8-го купона облигаций 1-й серии на уровне 21% годовых. РЭО разместил выпуск объемом 1,6 млрд рублей в январе 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых. Ставки последующих купонов определяются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых. Купоны квартальные. Дата погашения выпуска - 17 декабря 2032 года; начиная с 7-го купона предусмотрена амортизация - ежеквартально по 3% от номинала.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 33-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 24,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило по оферте 5 млн 883,956 тыс. облигаций серии 001Р-07 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6,3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 93,396% займа. Выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 6,3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 года по ставке квартального купона 9,8% годовых до текущей оферты. Ставки 13-18-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2,5% годовых.

ООО "Ника" допустило дефолт по выплате 2-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03. Размер неисполненных обязательств - 9,5 млн рублей. Причина - отсутствие достаточных денежных средств на расчетном счете эмитента. Владельцы облигаций компании получили право требовать досрочного погашения бондов. Ранее "Ника" также допустила дефолт по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01. Общий размер неисполненных обязательств составил 50,08 млн рублей. "Ника" разместила выпуск 5-летних бондов серии 001P-03 объемом 200 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала должно быть погашено в даты окончания 9-16-го купонов и по 10% от номинала - в даты завершения 17-20-го купонов.