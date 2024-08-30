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Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МДМГ
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30 августа 2024 года 11:02
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МДМГ
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью на уровне 1100 рублей за штуку на фоне сильной финансовой отчетности, неплохих дивидендов для растущей компании, а также благоприятной макроэкономической конъюнктуры для частной медицины, сообщается в материале аналитиков. "Как и ожидали, сеть клиник представила отличные финансовые результаты по итогам первого полугодия 2024 года. Маржинальность по EBITDA немного выросла за счет роста среднего чека и снижения доли расходов на медицинские материалы. Динамика EBITDA могла бы быть выше, если бы не рост затрат на оплату труда. Эмитент размещает деньги на депозитах, так как денежные средства компании превышают объем кредитных обязательств. В период высоких ставок это позитивный фактор, который отобразился в уверенном росте чистой прибыли, - отмечают эксперты брокера. - Компания анонсировала дивиденды по результатам шести месяцев в размере 22 рублей на акцию (2,6% дивидендной доходности к текущей цене). Фактически "МД Медикал Груп" делится с инвесторами прибылью за второй квартал, так как результаты первого уже были включены в дивидендную базу прошлой выплаты". "Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций эмитента с целевой ценой в 1100 рублей на фоне сильной финансовой отчетности, неплохих дивидендов для растущей компании, а также благоприятной макроэкономической конъюнктуры для частной медицины", - указывают аналитики "Т-Инвестиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАТЬ/ДИТЯ/МЕДИКАЛ/МДМГ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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