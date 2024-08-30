Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Германии за август;

- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за август;

- уровень безработицы еврозоны в июле;

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за июль;

- Чикагский индекс производственной активности за август;

- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август;

- собрание акционеров "РусАгро" по редомициляции;

- собрание акционеров "Северстали" по дивидендам за 1П24;

- финансовые и операционные результаты Globaltrans за 1П24.

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