"Т-Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку акций Аэрофлота

"Т-Инвестиции" пока сохраняют нейтральную оценку перспектив акций "Аэрофлота", несмотря на сильные финансовые результаты, из-за неопределенности со сроками поставок российских самолетов и регуляторного давления на сектор авиаперевозок со стороны ФАС, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент опубликовал позитивные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года, как мы и прогнозировали. Рост пассажирооборота и цен на авиабилеты помог увеличить выручку почти в полтора раза. Результаты по EBITDA и чистой прибыли включают курсовые разницы и единоразовые эффекты от перезаключения лизинговых контрактов на более выгодных условиях, поэтому лучше ориентироваться на скорректированные показатели. Маржинальность по скорректированной EBITDA выросла за счет положительной динамики выручки и загрузки флота. Этому не смог помешать активный рост операционных затрат на обслуживание авиапарка и пассажиров", - указывают эксперты.

"Согласно дивполитике, компания заработала за первую половину 2024 года 2,7 рубля на акцию, что уже дает 5,4% доходности к текущим ценам. Позитивная динамика прибыли "Аэрофлота" дает инвесторам надежду на дивиденды по итогам 2024 года, которые компания раньше традиционно платила в июле. Напомним, что последний раз эмитент делился прибылью с инвесторами в 2019 году", - отмечают аналитики брокера в материале.

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